Le coq de l'église de Cairon retrouve enfin sa place

Après trois mois de restauration, le coq de l'église de Cairon (Calvados) retrouve enfin le sommet du clocher, sous le regard admiratif des habitants. Créé au XVIIIème siècle et entièrement fait en cuivre, ce coq n'a jamais connu de réparation. Le revoir briller ravit de ce fait la population qui le considère comme une partie du patrimoine.