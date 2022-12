Le coquelet farci de Noël d’Occitanie

Rôti et bien juteux, le coquelet est en tenue de fête. À l'intérieur se cache une bonne farce composée de foie gras, de veau, de saucisse, de pruneau et d'un peu d'armagnac. Pour cette recette, Sabine Poussin peut compter sur sa fille et sa petite-fille. Chaque génération a un rôle bien précis dans la préparation de la farce. Louise coupe le pain de mie. Sa mère hache les pruneaux. Les fruits secs vont macérer pendant une dizaine de minutes. L'échalote et le veau sont coupés en petits morceaux, puis mixés avec les autres ingrédients. Il ne manque plus que le foie gras pour apporter encore plus de goût. Et le coquelet est prêt à être farci, une étape qu'Aurélie maîtrise moins. Avant de refermer la volaille, Sabine a sa petite astuce. Direction le jardin pour cueillir quelques aromates. Il faut ensuite coudre le coquelet et le saisir trois minutes dans la marmite. Le plat va finir de cuire dans le four pendant 40 minutes. Notre cuisinière le sort à mi-cuisson pour un dernier détail plein de gourmandises. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet