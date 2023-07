Le cornichon français croque à nouveau

Savez-vous d'où viennent les cornichons que vous consommez ? Pour information : 80% sont cultivés en Inde et 18% en Europe de l'Est. Le cornichon français a donc une place à reconquérir. Un défi auquel participe un agriculteur du Loir-et-Cher. Pour compléter la saison des fraises, Stéphane Hermelin cultive trois hectares de cornichons. La récolte se fait à la main, avec une vingtaine de saisonniers. Les cultiver en Inde coûte six fois moins cher. Pourtant, depuis sept ans, le groupe Reitzel cherche des producteurs français. Deux agriculteurs travaillaient avec eux en 2016, ils sont 26 aujourd'hui. La récolte ne fera que 30 km, pour passer des champs à la conserverie. A Montrichard, le conditionnement se fait le lendemain de la cueillette. Les cornichons sont lavés, mis en pot avec du vinaigre et de l'estragon. L'usine emploie dix salariés, un outil précieux pour relancer toute une filière localement. Les 800 tonnes permettront de produire deux millions de pots pour un prix de deux à quatre euros. Un tarif accessible pour garantir le succès de ce cornichon made in France. TF1 | Reportage C. Madronet, C. Sébire