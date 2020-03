Le coronavirus dans tous les esprits sur le marché de Castillon-la-Bataille

A Castillon-la-Bataille (Gironde), les habitants ont l'habitude de se retrouver au marché pour prendre des nouvelles et s'échanger des recettes. Mais depuis quelques semaines, le coronavirus est au centre des conversations même si la région est encore peu touchée par le virus. Malgré quelques cas recensés en Nouvelle-Aquitaine, les Castillonais s'en inquiètent peu et essaient de vivre normalement. Ils suivent toutefois les recommandations pour éviter la propagation du virus par précaution.