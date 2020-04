Le coronavirus gagne du terrain aux Etats-Unis

L'épidémie de coronavirus s'étend gravement aux Etats-Unis. A New York, principal foyer de la contamination, plus de 3 000 décès ont été enregistrés en quelques jours. Pour rendre hommage aux soignants mais aussi pour alerter la population, l'Empire State Building a abandonné son éclairage blanc et s'est transformé en gyrophare d'ambulance lundi soir.