Le coronavirus suscite une grande inquiétude sur l'île de Mayotte

Les recommandations sont les mêmes qu'en Métropole à Mayotte. Toutefois, il est difficile de respecter les mesures d'hygiène. Sur l'île, la plupart des habitants n'ont pas d'eau courante et certaines personnes vivent à six dans une seule maison. Si à Kawéni la situation sanitaire est particulièrement inquiétante, en ville, le confinement paraît relativement respecté. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré sur l'archipel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.