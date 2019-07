Le corps de Steve Caniço retrouvé dans la Loire

Une autopsie a été pratiquée sur un corps sans vie repêchée dans la Loire, dans la soirée du 29 juillet 2019. Il s'agit bien de Steve Caniço, le jeune homme disparu la nuit du 21 juin 2019. Un bijou et un vêtement retrouvés sur lui correspondaient déjà au signalement fait par ses amis. Ces derniers, après l'annonce de la nouvelle, se sont recueillis sur les lieux de la disparition. Les résultats de l'enquête de l'IGPN sont d'ailleurs attendus pour mettre en lumière l'arrestation controversée d'une quinzaine de jeunes cette nuit du 21 juin 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.