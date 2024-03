Crues dans le Gard : le corps d'un homme retrouvé, deux enfants toujours disparus

Après des jours de recherche, le corps d'un homme a été retrouvé ce lundi sur les berges du Gardon, probablement celui du père de famille,= disparu depuis samedi soir avec ses deux enfants. Ils ont été emportés par les eaux,= alors qu'ils traversaient en voiture ce pont submersible à Dions, dans le Gard. Seule la mère de famille avait alors été secourue. Les deux enfants de quatre et treize ans, eux, sont toujours introuvables. Plus d'une centaine de pompiers et autant de gendarmes quadrillent la zone, sur terre, dans l'eau et dans les airs. La mission est périlleuse. Lors de la crue, le Gardon était monté de près de huit mètres. Le pont submersible sur lequel se trouvait le véhicule est pourtant bien connu des habitants. D'après les autorités, une signalisation était en place pour indiquer le danger, mais la barrière fermant partiellement la circulation, elle, a été installée peu de temps après la détresse de la famille aux pompiers. Une enquête judiciaire permettra de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Les recherches se poursuivent. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, F. Litzler