Le corse, une langue bien vivante

Dans chaque village de l'île, les premiers mots du matin sont en corse. À Bastelica, autour du café ou de l'école, les conversations dans la langue maternelle vont bon train. Et ici, il n'y a pas que les anciens qui la pratiquent. "Ça a toujours été en premier un travail d'oreilles. J'ai toujours entendu le corse. Et avec l'école et les cours, j'ai franchi ce pas de la parler et maintenant c'est devenu naturel", a expliqué un Corse. Le combat est pourtant quotidien pour faire vivre sa langue. Le cursus bilingue est aujourd'hui une filière d'excellence, reconnue dans les écoles et les lycées. La population adhère à cette démarche, mais ça ne suffit pas. "Si on perd la langue, on perd la culture et on perd tout. Il faut essayer de tout garder" ; "Ne serait-ce qu'à travers la langue française où on introduit des mots corses. C'est une forme de résistance de la langue corse", ont lancé certains. Si l'enseignement traditionnel permet un socle indispensable de connaissances, transmettre en dehors de l'école est une obligation pour la survie de la langue.