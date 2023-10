Le coup de chapeau !

Ils vont vous faire tourner la tête. Piquants, décoiffants, ébouriffants, complètement fous. Vous avez l'embarras du choix, car la chapellerie de Chazelles-sur-Lyon, ce sont 4 000 couvre-chefs et 120 ans d'histoire. Voilà à quoi ressemblaient en 1930 les usines de la capitale française du chapeau de feutre : des bataillons d'ouvriers, qui en produisaient cinq millions par an. Les tourneuses et autres souffleuses ont beau encore chauffer, c'est seulement pour le public. Ici, on vous fera chavirer, remonter le temps. Celui où les volatiles pouvaient nicher sur votre tête. Seriez-vous prêts à tout pour le porter, quitte à endosser cette chauffeuse de 1900 pour protéger votre chevelure à bord d'une décapotable et jusqu'à l'usure, comme le couvre-chef de François Mitterrand ? Et aujourd'hui, le chapeau a-t-il dit son dernier mot ? Glissons-nous dans l'atelier d'Isabelle Grange, styliste, qui dans l'usine historique, imagine les collections de demain. Ses commandes ne cessent d'augmenter depuis dix ans. Pour cet accessoire de mode qui a su traverser le temps, un grand coup de chapeau ! TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell, P. Paturel