Le "coup de cœur de Noël 2020" est attribué aux illuminations de la cathédrale d'Amiens

En Auvergne, Guillaume Frixon et sa maison illuminée sont élus troisième dauphin. Le deuxième dauphin, lui, est attribué à Philippe Vogel avec ses bredele en Alsace. Avec 500 voix d'écart, la première dauphine a été remportée par Aurélie Erhel et les Féeries de Noël d'Aniane en Languedoc-Roussillon. Pour succéder au village de Noël de Gaëlle Charnay en Rhône-Alpes, c'est le coup de cœur de Sébastien Hembert et les illuminations de la cathédrale d'Amiens qui ont gagné cette année. Beaucoup de Picards ont voté pour cette église gothique qui a 800 ans dans cette ville où Jean-Pierre Pernaut est né. "Bravo, bravo, bravo", s'est réjouit Sébastien Hembert. D'après lui, "les habitants ont voulu lui faire ce magnifique cadeau de Noël". Il en a profité pour féliciter Aurélie Erhel avec son costume d'époque et remercier le journal Le Courrier picard et le site "Wake up Amien".