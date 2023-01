Le coup de colère des agriculteurs

Sur le périphérique, les routes départementales et les boulevards, une centaine de tracteurs ont convergé ce mardi matin vers Toulouse, créant d'importants bouchons. Matthieu arrive du Lauragais (Haute-Garonne). Pour lui, l'opération escargot est l'unique moyen de faire entendre leurs revendications : "C'est aussi le jeu de la manifestation agricole, c'est de déranger un peu plus que les manifs des banderoles et à pied". Ces céréaliers contestent une nouvelle mesure de la PAC qui rend la culture des terres argileuses plus difficile. Ils craignent une baisse de leur rendement : "En Haute-Garonne, c'est le département où il y a le moins de revenu par agriculteur, c'est déjà très dur, donc, si on a des contraintes en plus, ça ne passera pas" ; "Il y aura de moins en moins de terres cultivées, ce qui veut dire qu'il y aura moins de disponibilité des matières premières et donc, une dépendance encore plus forte". Une délégation a été reçue par la direction départementale. Les agriculteurs bloqueront de nouveau la rocade en fin de journée. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle