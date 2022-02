Le coup de colère des agriculteurs sur les prix à Nîmes

Ils ont voulu frapper un grand coup. Avec des tonnes de légumes déversés devant une enseigne de la grande distribution, les agriculteurs gardois se sont réunis ce lundi matin pour dire stop aux prix cassés. "On travaille de plus en plus pour avoir de moins en moins de marge", confie l'un d'entre eux. Dans plusieurs enseignes, les opérations comme la baguette à 29 centimes ou la côte de porc à moins de deux euros le kilo se multiplient. Certains éleveurs ne peuvent plus s'en sortir. "Je suis obligé d'avoir une autre activité à côté pour pouvoir joindre les deux bouts" ; "Avec les prix des matières premières qui flambent, aujourd'hui, on a des exploitations qui ne savent pas s'ils vont pouvoir tenir une année de plus", lancent-ils. Ils vendent des fruits et légumes au même prix, mais les produire leur coûte de plus en plus cher. En effet, depuis quelques mois, les prix du gasoil, et donc de leurs charges, ont explosé. Si les conditions de travail ne s'améliorent pas, David Sève, président du FDSEA du Gard, craint de perdre encore plus d'exploitants. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier