Le coup d'envoi des premières foires aux vins en Lorraine

Comme tous les ans, les foires aux vins sont très attendues par les amateurs. Elles débutent actuellement à Forbach (Moselle). Bordeaux, Bourgogne, vin blanc, rouge ou rosé, près de 300 étiquettes en provenance de tout le pays sont proposées durant ces événements. L'occasion de remplir sa cave avec de bonnes bouteilles au meilleur prix, vu que les cavistes devront également écouler des stocks importants. A cause de la crise sanitaire, les dégustations ne seront pas possibles cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.