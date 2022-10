Le courage au sommet

Le glacier de la Grande Motte, c'est une immense vague blanche et un paysage à couper le souffle en toute saison. Situé à 3 656 mètres d'altitude, il est depuis plusieurs mois, l'unique objectif de ce groupe pas comme les autres. Pour se préparer, un premier rendez-vous est pris en mars dernier à Tignes (Savoie). Valérie est l'une des quatre patientes en cours de traitement. Le but de cette expérience, initiée par le docteur Eric Sebban, est de montrer aux patients qu'un projet qui impressionne permet de dépasser les angoisses liées à la maladie. Soudain, sous la glace, c'est le calme, l'absence de bruit et les lumières qui scintillent. L'évasion est totale. À la tombée de la nuit, l'explorateur des pôles, Alban Michon, propose à Valérie et Thomas, atteints eux aussi d'un cancer, une expérience insolite, de la lévitation au milieu de morceaux de glace. Le lendemain, dès le début de l'ascension, la neige s'accumule sur les crampons. Très vite, pour les malades, respirer est douloureux. Mais tous ont en tête ce chiffre : l'activité physique réduit de 40% les effets secondaires des traitements. Leur courage suscite l'admiration des soignants qui les accompagnent. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes