Le courage au sommet

Pour Jacqueline, 73 ans, c'est une ascension difficile. Une épreuve pour celle qui n'a jamais gravi de sommet. Pour elle, c'est surtout un défi, pour se prouver qu'elle y arrive. Avec elle, dix autres femmes, elles ne se connaissent pas. Toutes sont atteintes d'un cancer. Pour Sylvie, c'est sa première randonnée en montagne. Leur rencontre se fait à 2 500 mètres d'altitude, là où la magie des paysages fait oublier l'effort. La thérapie par la montagne est une idée de trois femmes passionnées de randonnée, dont le docteur Florence : " Je trouve ça extraordinaire, elles dégagent une force incroyable. C'est aussi pour ça que nous, en tant que bénévoles, on apprend énormément". La randonnée dure six heures sur le massif de la Lauzière. Il faut grimper, escalader, sans jamais céder à la fatigue. Au sommet, on ressent une grande fierté. Une ascension vers l'espoir, une aventure entre femmes. Pour elles, le chemin est encore long, mais ces femmes ont pour ça la meilleure arme : le courage. TF1 | Reportage S. Prez, D. Paturel