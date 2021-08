Vannes : un cours pour préparer le concours national de sirènes

Des sirènes au large du Morbihan, ce n'est pas un rêve. Tout commence sur la plage. Ce vendredi, des élèves apprennent à se transformer en créature marine légendaire. Julie Niergot a créé une école pour cette activité insolite. Au programme, cours théorique pour débuter. Mais surtout, prise en main de l'accessoire indispensable, la nageoire. C'est finalement dans la mer que les sirènes sont les plus à l'aise. Il ne reste qu'à onduler. La nage de sirène se pratique aux Etats-Unis depuis dix ans, une discipline qui mélange natation, apnée et danse synchronisée. "C'est un vrai sport, et d'associer l'imaginaire au sport c'est vraiment ça qui va motiver tout le monde", explique Julie. Dans la grande bleue, peu importe l'âge, les apprenties sirènes sont comme des poissons dans l'eau. "Je me sens vraiment dans mon élément et d'avoir en plus une palme ça donne une efficacité dans le mouvement" ; "Je me sens comme une vraie sirène", témoignent les nageuses. Voilà une activité qui procure de bonnes sensations et beaucoup d'autodérision. "Si on a envie d'un peu de légèreté c'est important aussi dans la vie", nous confie la sirène professionnelle.