Le coût de la rentrée scolaire en augmentation

Ce mardi, deux fédérations de familles publient leurs enquêtes sur le coût de la rentrée scolaire, qui observe une augmentation chaque année. D'après la Confédération syndicale des familles, les dépenses des ménages ont bondi de 6,20% par rapport à 2019, contre moins de 1% habituellement. Ce sont surtout les rentrées en CP et en sixième qui coûtent cher. Quels sont les facteurs qui expliquent cette hausse de facture ?