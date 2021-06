Le couvre-feu à 23 heures est-il encore utile ?

Ce week-end, une fête sauvage a eu lieu sur les plages de Nice. Des centaines de jeunes ont également été rassemblés aux Tuileries de Paris. Les forces de l'ordre ont été contraintes de faire usage de la force pour évacuer les lieux comme aux Invalides. À Nîmes, en plein week-end de Feria, il était difficile de faire respecter le couvre-feu de 23 heures. Avec les beaux jours et la situation sanitaire qui s'améliore, vous êtes de plus en plus nombreux à vous questionner sur l'utilité de maintenir cette restriction. En matière de couvre-feu, l'Hexagone campe sur ses positions. En Europe, nous sommes les seuls à le maintenir à 23 heures. Seuls la Grèce, le Chypre et le Luxembourg l'appliquent encore et en Italie, dans une région sur trois. Partout ailleurs, le dispositif a disparu à l'exception du Royaume-Uni où le variant indien circule fortement. Pour le professeur Bruno Mégarbane, le couvre-feu à 23 heures a encore des bénéfices. "Nous ne sommes pas là pour éviter des clusters ou un rebond épidémique, mais pour éviter des contaminations individuelles qui pourraient mener certaines personnes encore non vaccinées vers des formes graves de la Covid-19", explique-t-il.