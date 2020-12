Le couvre-feu est entré en vigueur et ça se voit

A Paris, à quelques minutes du couvre-feu, c'est la course. Les pas se pressent et les boutiques s'endorment. A 20 heures, il est en effet interdit d'être dans la rue. Mais visiblement, tout le monde n'est pas au courant. Il y a ceux qui ont oublié et ceux qui semblent perdus face à toutes ces mesures. D'autres sont mieux renseignés et sortir le soir est presque une science. Depuis le 15 décembre, l'attestation n'est pas obligatoire. Elle permettra uniquement de faciliter les contrôles. Il est donc possible de justifier les déplacements par d'autres moyens : carte professionnelle, liste de course, ticket de caisse... Ces documents sont indispensables pour ne pas écoper d'une amende de 135 euros. Dans plusieurs rues de la capitale, la police contrôle. Peu après 20 heures, les artères se vident, comme en mars dernier. Paris retrouve le silence. La seule exception au couvre-feu sera pendant la nuit de Noël. Tous les autres soirs, plus aucun déplacement entre 20 heures et 6 heures du matin.