Le couvre-feu ne convainc pas à l'unanimité à Rouen

Difficile de se faire une raison, le couvre-feu sera effectif dès vendredi. Bien qu'elle n'ait pas été placée en alerte maximale, la ville de Rouen (Seine-Maritime) fait partie des agglomérations concernées par la mesure. Une annonce qui n'a pas surpris les Rouennais compte tenu de la hausse des flux au CHU de la ville. Bien que tous veulent lutter contre la propagation du virus, certains ne comprennent toutefois pas la mise en place d'un couvre-feu. Les habitants estiment qu'il est compliqué de vivre avec des restrictions surtout si celles-ci sont quelque peu exagérées. Ainsi, les bars et les restaurants fermeront à 21 heures. Mais la vie nocturne risque de ne pas s'arrêter pour autant. Certains craignent que la mesure n'encourage davantage les réunions clandestines dans des espaces confinés. Cette mesure met dans l'embarras de nombreux professionnels pour qui rentrer avant 21 heures sera compliqué. Il faudra pourtant s'y faire : le couvre-feu devrait durer au moins quatre semaines.