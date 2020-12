Le couvre-feu renforcé fait débat au sein de la classe politique

Florian Philippot, conseiller régional (Les patriotes) du Grand-Est, se dit opposé à l'avancée du couvre-feu de 20h à 18h. "C'est une mesure liberticide qui n'est pas efficace et qui va créer d'autres problèmes économiques, sociaux, sanitaires et démocratiques en termes de liberté absolument catastrophique", a-t-il déclaré. Quant à la députée européenne (LR) Nadine Morano, elle a jugé la mesure inappropriée : "Plutôt que d'imposer à tout le monde un couvre-feu à 18 heures, il faudrait mieux prendre les bonnes mesures et cibler ceux qui risquent d'emboliser les hôpitaux, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes à risques". Enfin, il y a ceux qui ne croient pas du tout en l'efficacité du renforcement du couvre-feu, à l'exemple de Karima Delli, députée européenne (EELV). "Le couvre-feu à 18h, est-ce que ça aura vraiment un impact ? Moi je ne crois pas. Je considère qu'une des grandes priorités de notre pays c'est d'investir notamment sur les hôpitaux", a-t-elle précisé.