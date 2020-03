Le couvre-feu, une mesure efficace ?

Dans le Pas-de-Calais, la gare d'Arras et son parvis étaient déserts hier soir. C'est également le cas du côté de la Grand-Place et de la place des Héros. Le couvre-feu semble totalement respecté par les habitants. Au total, dix contraventions ont été dressées de 22h à 5h du matin. Le maire Frédéric Leturque a mis en place cette mesure afin de protéger l'hôpital de la ville car il craint un engorgement des urgences. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.