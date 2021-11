Le Covid-19 au plus haut en Lozère

Déjà trois cas positifs à 9h30, une demi-heure seulement après l'ouverture de ce centre de dépistage du Covid-19 à Florac (Lozère). "Il y a eu un cluster la semaine dernière et la plupart de mes amis ont été testés positifs. Donc, je voulais savoir si je l'étais aussi", confie un habitant. Dans les Cévennes, 66% des habitants sont vaccinés, contre 89% dans le reste de l'Hexagone. Mais ici, c'est encore mieux. "Moi, je demande systématiquement s'ils ont été vaccinés ou non et 50% ne le sont pas", lance Sophie Boulet, infirmière et modératrice Covid de la Croix-Rouge. Dans le box d'à côté, Louis est vacciné deux fois, mais il n'est pas serein. "J'ai la grippe. J'avais des symptômes qui pourraient correspondre à ceux du Covid", lance-t-il. Pour cette opération de dépistage exceptionnel, le test est gratuit pour tous, vaccinés ou non, avec ou sans ordonnance. Les cas n'augmentent pas qu'à Florac, mais dans toute la Lozère. Pourtant, c'est le département le moins peuplé du pays. Bilan de la matinée : 64 personnes testées et huit résultats positifs.