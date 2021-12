Le Covid désorganise déjà les stations de ski

Dans ce restaurant, la saison a bien commencé. La clientèle est au rendez-vous. Mais depuis quelques jours, Christophe, le patron, est un peu inquiet. Un cuisinier, une plongeuse, un chef de rang ont contracté le Covid-19 et sont à l'isolement pendant dix jours. Dans la vallée des Belleville, la hausse des contaminations est brutale. Le taux d'incidence est supérieur à 1 000 cas pour 100 000 habitants. Dans ce restaurant de Val Thorens, Fabien a recruté six personnes supplémentaires pour combler les absences. Le Club Med doit faire face à un cluster et redirige pour l'instant ses clients vers d'autres établissements. Aux Menuires comme à Val Thorens, un centre de test est ouvert et 1 200 personnes peuvent être accueillies tous les jours. Mardi prochain, 180 saisonniers seront vaccinés lors d'une opération spéciale. Le maire en appelle à l'exemplarité de chacun : "les règles, c'est de respecter les gestes barrières, se laver les mains, porter le masque partout". Ce vendredi soir, le feu d'artifice de Noël est maintenu. Celui du Nouvel an est d'ores et déjà annulé. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand