Le Covid fait-il gonfler l'absentéisme dans les entreprises ?

Devant les laboratoires d'analyses, les files d'attente sont impressionnantes. Parmi les personnes qui se font tester, beaucoup sont des salariés. Ils doivent ainsi s'absenter quelques jours en attendant les résultats. De quoi inquiéter les chefs d'entreprises car cela n'est pas sans conséquence sur l'activité. La situation est d'autant plus compliquée puisqu'il est difficile de savoir si ces absences sont réellement justifiées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.