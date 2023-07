Le covoiturage passe la vitesse supérieure

À Rennes (Ille-et-Vilaine), c’est ici qu’on se donne rendez-vous pour le covoiturage. Signe de son succès, on y trouve tout type de voyageurs. Ils le font pour économiser de l’argent. Cet été sera-t-il celui du covoiturage ? Le leader du secteur, BlaBlaCar, attend trois millions de trajets pour les grandes vacances, 10% de plus que l’an dernier. David Lemmonier, ingénieur, est tellement convaincu qu’il pratique le covoiturage matin et soir pour aller travailler. Une heure et demie de route, et il a ses habitués sur le chemin, comme Florence qui gagne jusqu’à une heure chaque jour sur ses trajets. Pour un aller, chaque passager verse à David 1,50 euro. En un mois, il gagne une centaine d’euros, soit l’équivalent d’un plein. Et ce qui ne gâche rien, David a reçu 100 euros de prime de l’État en tant que nouveau conducteur. La condition pour recevoir cette prime est de réaliser dix trajets en trois mois. Depuis le lancement de celle-ci en janvier, huit millions de litres de carburants ont déjà été économisés, soit l’équivalent de 160 000 pleins. TF1 | Reportage D. Moungues, K. Gaignoux, P. Lormant