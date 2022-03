Le covoiturage pour faire baisser son budget essence

Chaque jour, c'est devenu un rituel pour Tom pour faire face à l'augmentation du prix du carburant. Il propose un covoiturage à ses collègues de travail. Il emmène parfois jusqu'à trois personnes. Mais ce jeudi matin, il n'a reçu qu'une seule demande. Angela a fait le choix de se priver de véhicule, en cause du coût de l'essence. D'autant le trajet jusqu'à leur entreprise est de 18 kilomètres. Le conducteur est rémunéré grâce à une application dédiée au trajet domicile-travail. Le salaire de Tom est un peu plus de 1 000 euros net par mois. Son budget carburant pèse lourd. Alors le covoiturage est la seule solution pour réduire les coûts. Des déplacements pratiques et conviviaux. Tout le monde est gagnant financièrement. Au même moment, Lorène et Émilie se rendent dans leur école d'ingénieur. Les deux étudiantes utilisent également la même application. Depuis le 1er mars, la plateforme enregistre une hausse des covoiturages de près de 50%. Dans certaines agglomérations, le coût du trajet du passager est pris en charge par les collectivités locales. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi