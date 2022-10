Le crépin de Lyon, une belle histoire de 127 ans

On croirait pousser les portes d’un musée, mais c’est bien un magasin. Les visiteurs s’y pressent depuis quelques jours pour y acheter une peau de mouton à prix cassé, ou y humer le parfum d’enfance d’un cirage, ou encore enrichir sa collection d’un objet presque introuvable. Jacques Baudiere, 78 ans, est le dernier crépin de Lyon (Rhône). Le fournisseur de cordonniers n’a pas trouvé de repreneur, alors il liquide tout. Et les Lyonnais viennent s’en imprégner une toute dernière fois. La boutique a été créée en 1865 par le grand-père de Jacques Baudiere. Alors, pour une dernière fois, usons une dernière fois nos godasses, et tournons nos talons comme autrefois. Bref, laissons-nous bercer par la nostalgie. Dans quelques jours, le crépin rangera sa machine à ferrer les lacets, refermera ses boîtes et offrira un dernier voyage dans le temps en tirant les rideaux de l’une des plus anciennes boutiques de Lyon. Ceci dit, Jacques aura désormais tout le temps de se consacrer à ses petits-enfants. TF1 | Reportage C. Charnay, A. Cerrone