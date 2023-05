Le "Creusopoly" pour attirer les clients

Ce n'est pas une contrefaçon. Creusopoly, c'est le nouveau jeu des commerçants du Creusot. En tout, 34 commerces y participent, chacun a sa propre case sur le plateau. Pour finir la partie, il faut se rendre dans cinq boutiques. À la caisse d'un magasin de chaussures, nous rencontrons Gilles et Sylviane. Ils ont commencé à jouer, c'est parti ! Aucune obligation de faire des achats. La partie est presque terminée. Dernière case, la maroquinerie. Il ne reste plus qu'à déposer leur fiche dans l'urne et tenter sa chance. Neuf lauréats sont choisis par tirage au sort. Certains gagnants sont déjà connus. Voici Édith Monnier, la toute première a remporter les 500 euros. Elle pourra les dépenser dans les commerces qui participent au jeu. "Ça dynamise un petit peu le commerce local du Creusot. Ça fait vivre la ville, c'est génial", rapporte Jérôme Cloix, caviste. Le jeu continue, deux autres tirages au sort auront lieu cette semaine et la semaine prochaine. C'est une nouvelle chance de gagner le gros lot. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin