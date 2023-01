Le cuir fait peau neuve dans le Tarn

Concentration maximale pour Anaïs Bonnes. La jeune femme réalise sa première veste en cuir. Comme quinze autres personnes, cette couturière vient d’être embauchée dans L’Atelier Cuir, un atelier de confection à Graulhet. "C’est mon premier vrai métier. Je ne savais rien faire et avec la formation, on m’a appris énormément de choses", confie-t-elle. Auparavant, ces vêtements étaient fabriqués à l’étranger, notamment en Pologne. Delphine Monnet-Meiler, la fondatrice, a choisi de rapatrier sa production dans le Tarn. Cette relocalisation est un symbole d’espoir pour la ville de Graulhet, ancienne capitale du cuir. Dans les années 80, le secteur employait plus de 2 500 personnes. Aujourd’hui, c’est cinq fois moins. Des dizaines d’entreprises ont fermé leurs portes. Parmi elles, Cuirs du Futur était placée en liquidation. Selon Sarah Sausson, la directrice de production, cela s’est passé dans les années 85-90, du fait que le cuir se fasse à l’international, en Turquie et en Chine. Pour continuer d’exister, la mégisserie a dû se réinventer en créant une nouvelle matière : le cuir souple et extensible. Grâce à cette invention, les commandes explosent. Pour relancer un peu plus la filière, certaines entreprises souhaitent maintenant créer une formation autour du cuir. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Guinle