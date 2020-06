Le débarquement de Normandie commémoré à huis clos à cause du coronavirus

Jamais depuis 75 ans les rues de Sainte-Mère-Église (Manche) n'ont été aussi vides une veille de 6 juin. À cause du coronavirus, les vétérans ne feront pas le déplacement pour les commémorations du débarquement de Normandie. Si en 2019, les cérémonies ont été célébrées en grande pompe, elles seront minimalistes et à huis clos cette année. Les rassemblements seront limités à dix personnes, sauf dérogation. Malgré tout, tout le monde espère commémorer le Débarquement comme il se doit en 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.