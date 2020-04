Le début de la semaine sainte se réinvente à l'heure du confinement

À l'heure du confinement, les églises étaient vides ce dimanche à Ajaccio (Corse-du-Sud). Pour faire passer les voies du seigneur, la religion a utilisé les réseaux sociaux. Dans les paroisses de l'île, on rivalise d'ingéniosité pour continuer son ministère et encourager à tresser grâce à de petites vidéos postées. Pour les croyants, continuer la tradition malgré l'isolement est essentiel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.