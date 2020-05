Le déconfinement débute ce lundi à Monaco

Après 50 jours de restriction, le confinement a été levé ce lundi matin à Monaco. Les commerces sont autorisés à rouvrir. Gel hydroalcoolique à l'entrée, mesures de distanciation et port de masque, ce sont de nouvelles habitudes à adopter pour les commerçants. Ces derniers sont tout de même soulagés de reprendre leur activité. En revanche, les bars et les restaurants restent toujours fermés. Quant aux écoles, elles rouvriront progressivement à partir du 11 mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.