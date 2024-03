Quel dispositif pour sécuriser le relais de la flamme olympique ?

Elle n'est pas encore allumée, mais la torche déplace déjà les foules. Test en conditions réelles pour les porteurs de la flamme olympique ce vendredi matin, sous l'œil admiratif des habitants de l'Aube. "C'est à voir au moins une fois dans sa vie", confie l'un d'eux. Depuis huit heures, gendarmes, policiers et pompiers sélectionnés pour l'occasion répètent le relais de la torche. Chaque geste doit être millimétré. Mission numéro un, que jamais la flamme ne s'éteigne. Pour y parvenir, une bulle de sécurité entoure le porteur. En tout, 18 coureurs seront à l'affût de la moindre menace. Et à l'arrière, un gardien de la flamme, les yeux constamment rivés sur la torche. Bérénice fait partie des gardiens. Son rôle est de protéger coûte que coûte la lanterne chargée de rallumer la torche si elle s'éteint. Le convoi sera aussi escorté par des centaines de membres des forces de l'ordre, car les risques sont nombreux. GIGN et lutte anti-drone, c'est un dispositif de taille pour un parcours de taille. Le jour J, la flamme traversera plus de 400 villes. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Biet, D. Bordier