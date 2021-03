Le département du Rhône sous "surveillance renforcée" à la grande surprise de ses habitants

Les habitants ont conservé leurs habitudes sur le marché de Givors ce vendredi matin. On y vient s'approvisionner en légumes de saison, mais tout le monde s'avoue surpris. Il faut dire qu'avec un taux de positivité qui frôle les 9%, les chiffres se sont subitement dégradés ces derniers jours dans le Rhône. Pourtant, la perspective d'un éventuel confinement le week-end ne fait pas que des heureux. C'est dans la métropole de Lyon que le virus est le plus actif et Givors ne fait pas exception. Le taux d'incidence approche les 235 pour 100 000 habitants, de quoi rendre les Givordins plutôt fatalistes. Les commerçants ne cachent pas leur exaspération. L'économie a déjà suffisamment souffert. Avec le couvre-feu, Catherine Veau a déjà dû fermer son salon de coiffure une heure plus tôt chaque jour. Il est difficile de faire davantage d'efforts. Dans le Rhône, le nombre de cas de Covid a augmenté de 11% en une semaine. On saura dans quelques jours si un confinement le week-end est envisagé à partir du 6 mars prochain.