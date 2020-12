Le dépistage pour avoir l'esprit libre pendant les fêtes ?

La situation liée au Covid se dégrade un peu partout, notamment à Lille (Nord) où on prépare une campagne massive de dépistage. D'ici le 15 décembre, l'objectif est clair, passer en dessous des 5 000 nouveaux cas par jour, mais ce chiffre semble inatteignable. On compte actuellement 10 000 cas positifs chaque jour. "Si chacun ne prend pas conscience de la situation, alors le 15 décembre, il n'y aura pas de déconfinement", affirme le Pr Daniel Camus. La région reste donc en alerte rouge et les Lillois sont inquiets. Certains affirment que les gens ont envie de sortir. Alors pour se rassurer avant les fêtes, nombreux pensent déjà au test PCR afin de ne pas mettre en danger ses proches. À Tourcoing, un laboratoire sera dédié uniquement aux tests PCR et déjà les premiers patients affluent. Le Dr Mouloud Hammad s'attend à ce qu'ils soient plus nombreux avant les fêtes. Se consacrer uniquement aux tests Covid leur permet de communiquer les résultats plus rapidement, en une demi-journée. L'équipe encourage tous les Tourquennois à venir se faire tester, sans rendez-vous.