Le dernier garde-champêtre de la Sarthe à l'heure de la retraite

Michel Dubray parle de vacances à ceux qui le croisent, pourtant c'est la retraite qui l'attend. Après 32 ans de bons et loyaux services, il a du mal à réaliser que c'est son dernier jour. "C'est sûr qu'on ne s'en va pas comme ça, ce n'est pas facile", dit-il avec émotion. Mais ce n'est pas facile non plus pour les habitants. "C'est une figure, c'est notre Michel" ; "Michel est parfait, au service de tout le monde, c'est un être exceptionnel" ; "C'est quelqu'un qui est aimé de tout le monde", témoignent les habitants. Michel avait beaucoup de casquettes. Il gérait notamment la signalisation dans les villages. Mais il va surtout manquer aux plus petits. A l'école, il servait les repas et faisait la circulation tous les matins. Dans le village, même le maire, Michel Dutheil, a du mal à rivaliser. "Il est plus connu que moi. Personne ne peut être plus connu que Michel à Sarthe", affirme-t-il. Mais Michel Dubray pense déjà à sa succession. Il tente de livrer ses derniers petits secrets. Parce qu'en effet, il ne sera pas remplacé par un nouveau garde-champêtre. Mais il l'assure, il sera toujours dans le village pour aider s'il le faut.