Le dernier hommage des Français à Jean-Pierre Pernaut

Il y a des sourires qui ne s'effacent pas. Des présences qui restent dans les cœurs des gens. Ils étaient là ce mercredi matin, comme les membres d'une même famille. "Avec mon papa, c'était un rituel. Et Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre", témoigne une femme. Depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut s'installait dans leurs salons. Ils sont venus lui dire adieu. L'homme, qui parlait aux Français à 13 heures, était d'abord celui qui leur donnait la parole. Il était leur boussole, et même parfois le thermomètre de leur humeur. "Quand on n'est pas très en forme, il suffisait de passer une heure devant le journal de Jean-Pierre Pernaut", confie un homme. Jean-Pierre Pernaut avait construit une maison dans laquelle les gens se sentaient bien : rassurante et familière. Ce matin, ils étaient aussi nombreux pour sa femme et ses enfants. Lui, qui pensait qu'en quittant son fauteuil du 13 heures, tout le monde l'oublierait. Il n'en est rien. Il est sans doute inconcevable que Jean-Pierre Pernaut ne soit plus là. TF1 | Reportage S. Pinatel