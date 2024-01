Le dernier jour du fermier

Ce troupeau, c'est comme une famille pour André. 32 ans passé ici, ça crée des liens. Alors forcément, au moment du départ, Dédé à une boule au ventre. Il faut dire au revoir à sa préférée. Il tourne la page, il ne sillonnera plus le Val de Villé au volant de sa camionnette pour aller faire le marché. Et ce jour-là, c'est son dernier tour de piste. Ici, tout le monde le connaît. Les clients sont devenus des amis, on refait le monde autour d'un yaourt bio. C'est bien plus que du lien social. Sur tous les marchés, il y a des personnages. Et Dédé en est un. Ce jour-là, il annonce sa retraite à tous ses clients et amis. Une grand-mère de 94 ans lui conseille de continuer à travailler. Avec l'âge, Dédé est devenu plus philosophe. Il a retenu les leçons de la terre, notamment la patience, l'humilité et l'amour de ces paysages qu'il embrasse depuis l'enfance. L'odeur du foin lui manquera, c'est certain. Mais la suite est assurée, il a transmis son savoir à Lucas. Dédé connaît la campagne, André veut découvrir la ville. On connaît les néo-ruraux, Dédé va peut-être devenir un néo-citadin. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre