Le dernier moulin sur le toit sera sauvé

Sur la route menant à Brissac, il est un repère. Haut de 17 mètres, le Moulin du Pavé semble tenir en équilibre. Il est ce qu'on appelle un moulin cavier, typique en Anjou. Si la structure est surélevée, c'est pour mieux prendre le vent. En revanche, il n'est pas facile d'y accéder. Cela n'effraie pas Philippe et Martine Cauwel, 77 ans. Ils se sont lancé un pari fou, fabriquer à nouveau de la farine. Bâti au XVIème siècle, le moulin et ses ailes ont tourné jusqu'en 1949. Longtemps, Philippe et Martine espéraient que quelqu'un reprenne le moulin, ils l'ont finalement racheté il y a trois ans. Pour restaurer entièrement l'édifice, il faut compter 860 000 euros de travaux. Bonne nouvelle pour le couple, le moulin vient d'être sélectionné au Loto du patrimoine. Le chantier débutera dans quatre mois. Des amis du couple prennent de l'avance en remettant les marches en état pour faciliter l'accès au public. Dans deux ans, quand les ailes tourneront à nouveau, les visiteurs repartiront même avec un petit sac de farine. Au démarrage, Christophe Terrière sera aux premières loges. Il habite l'ancienne maison du meunier. Le futur meunier a déjà été recruté. Cette fois, il n'habitera pas sur place, mais se rendra au moulin plusieurs fois par jour et montera dans la hucherolle, sous les yeux de Christophe. TF1 | Reportage P. Dumortier, X. Baumel