Le dernier secret de la Veuve Clicquot

C'est une vie de brocantes, de trouvailles, de petits trésors. La passion de Philippe Robiaud, c'est chiner. Et son plaisir, c'est quand ses découvertes ont une histoire. C'est grâce à la curiosité de son épouse Frédérique que la femme au centre de la photo est finalement identifiée. C'est la Veuve Clicquot, de la maison de champagne du même nom, ce que confirment à la fois les experts et le livre qu'ils ont acheté sur le sujet. Sa terre, c'est la région de Reims évidemment et cette maison de champagne dont Barbe Nicole Ponsardin, son nom de jeune fille, hérite à la mort de son mari François Clicquot. Grâce à madame Clicquot, ce champagne devient l'une des références dans le pays et dans le monde. Depuis son décès en 1866, la société préserve avec soin les quelques documents qu'elle a laissé en héritage. Mais question portraits, peu de documents demeurent. Cette deuxième photo en famille découverte par Philippe va-t-elle être rachetée par Veuve Clicquot ? Si oui, à quel prix ? On sait juste que l'expression "paiement en liquide" prend ici tout son sens. Si Philippe et Veuve Clicquot font affaire, il y aura sûrement quelques bulles dans une transaction dont il faudra profiter avec modération. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Souary, S. Caffin