Le désarroi à Éperlecques : la décrue se fait attendre

Dans ce quartier, la décrue est encore lointaine. Maisons inondées, voitures à moitié immergées, et barques pour sortir de chez soi. Ici, les habitants mettent en cause les pompes utilisées dans les grandes villes alentour et dont ils seraient les victimes collatérales. Juste à côté d'ici passe le canal du fleuve Aa, qui sert à évacuer vers la mer l'eau des villes situées en amont. "Ici, on récupère l'eau d'ailleurs", se plaint un habitant. Encore 50 centimètres d'eau dans cette rue de la commune d'Éperlecques. Ici, l'eau stagne et la décrue est extrêmement lente. Selon le maire, une centaine d'habitants reste inondée sur les 3 700 de sa commune. "On est victime des ruissellements, du pompage. Ce qu'il faut, c'est avoir une coordination tous ensemble", dit Laurent Denis, maire d'Éperlecques. Au poste de commandement des pompiers, la situation de ces communes est toujours à risque et surveillée en permanence. Les rues ne devraient pas se vider entièrement avant quatre ou cinq jours. TF1 | Reportage P. Gallaccio, V. Pierron, M. Merle