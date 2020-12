Le désarroi des commerçants du Beaufort

Comme en ouvrant un calendrier de l'Avent, la première fenêtre nous offre une belle surprise. Une neige épaisse que les montagnards attendaient avec impatience. Enfin un peu de blanc dans le paysage. À 1 200 mètres d'altitude, un sport local fait son apparition à Arêches-Beaufort (Savoie). Aline déneige pour la deuxième fois ce mardi matin. Cependant, ces dix centimètres de poudreuses ne viennent pas consoler Bérengère Rochaix. Agricultrice et monitrice de ski, elle s'inquiète de la fermeture des remontées mécaniques pour les vacances de Noël. Si l'arrivée de la neige en début décembre est une bonne nouvelle en temps normal, cette année, le désarroi est de plus en plus lourd pour les professionnels de la montagne. Les commerçants du village, eux, restent optimistes et comptent sur l'effet carte postal. Même si on ne peut pas skier, on peut toujours s'amuser avec des boules de neige. Ils espèrent la venue de nombreux touristes après le déconfinement. Il sera toujours possible de faire des balades, des randonnées et admirer le paysage.