Le désarroi des habitants du Teil au lendemain du séisme

Un spectaculaire tremblement de terre a eu lieu le 11 novembre 2019 dans la vallée du Rhône. Il s'agit de la secousse la plus forte dans la métropole depuis 20 ans. Dans la commune du Teil, en Ardèche, 300 habitants ont dû être évacués et des dizaines de maisons ont été touchées, voire effondrées. Si certains ont dû quitter leurs domiciles, d'autres ont choisi de rester chez eux malgré les dégâts. Par mesure de sécurité, les écoles de la commune restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.