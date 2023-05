Le désert en fleurs

Les Américains l’appellent le "Super Bloom", littéralement, la super floraison. Quand des graines sauvages enfuies dans le sol depuis plusieurs années germent toutes en même temps, le paysage désertique devient alors luxuriant. Ce jour-là, malgré le vent, nous croisons plusieurs photographes amateurs. Certains ont fait des centaines de kilomètres pour prendre le cliché parfait, ou pour une petite balade en famille. Le moment est rare. Il n’arrive que de temps en temps dans le désert californien, car il faut des conditions climatiques très particulières. Grâce aux immenses quantités de neige tombée ces derniers mois, l’eau s’est infiltrée en profondeur, et a réveillé les graines endormies. Cette année, la floraison est tellement importante, que toutes ces couleurs sont visibles depuis l’espace. Un satellite a pris plusieurs photos de la région. Jaune, orange, violet, tout y est. Ces clichés donnent une idée de l’ampleur du phénomène. Pour observer un "Super Bloom" comparable, il faut remonter à 2019. À cause du réchauffement climatique et les sécheresses à répétition qui frappent la région, les super floraisons sont vouées à devenir de plus en plus rares. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien