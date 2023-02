Le diamant éternel des Antilles

Une eau à 28 °C, une plage de la Caraïbe qui s’étire sur quatre kilomètres. Mais le spectacle est ailleurs, au large : Le Diamant, un rocher connu dans le monde entier. La petite île déserte est toute proche de la côte martiniquaise, à la frontière de la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique. Elle est sortie de l’eau après une forte activité volcanique, il y a près d’un million d’années. On vient l’observer tout au long de la journée et immortaliser l’instant. Occupé par les oiseaux marins et interdit à l’homme, le rocher a pourtant été habité au XIXe siècle. Une histoire qui nous replonge au beau milieu des guerres napoléoniennes. Une centaine d’hommes s’y sont installés et l’ont transformé en forteresse. L’îlot était armé comme un navire de guerre. Mais pourquoi l’appelle-t-on Le Diamant ? L'historienne Merlande Saturnin-Moanda nous explique : "Selon l’angle d’approche, les faisceaux de lumière donnaient cet aspect de pierre précieuse. D’où le nom the Majesty Ship of Diamond Rock". Et 200 ans plus tard, le rocher est toujours convoité. De nos jours, des plongeurs du monde entier mettent le cap sur Le Diamant. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, L. Renault