Le diesel à deux euros sur la route des vacances

Dorénavant, le litre du sans-plomb 98 est de deux euros, et plus de 1,95 euros pour le diesel. Sur l’autoroute, les tarifs s’envolent dans les stations-service. "Cela peut peser sur le budget, mais on n'a pas le choix. Mais si cela continu à augmenter cela va être compliqué ", affirme un automobiliste. Pour les Français, de retour de vacances, cette hausse du prix des carburants est une mauvaise surprise. Effectivement, les automobilistes s’adaptent, mais nombreux sont ceux qui quittent l’autoroute pour faire baisser la note. Comme dans une station-service "à prix coûtant" près de Bordeaux, même si là encore, les tarifs restent élevés. "Mon plein, j’en ai déjà pour cinq ou six euros en plus. Cela fait énorme quand même", confie l’une d'entre eux. La situation internationale tendue ne rassure personne ce vendredi matin. "Le prix de gaz va monter donc tout va monter à cause de ce conflit en Ukraine", explique un passant. En effet, le prix du baril a franchi jeudi à la barre des 100 dollars. C’est une première depuis plus de sept ans. TF1 | Reportage G. Guist’hau, F. Fresbeut, G. Ployé