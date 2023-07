Le diesel fait de la résistance

Chez le concessionnaire ce mercredi matin, Charles est venu acheter sa voiture. Il a décidé de troquer un véhicule hybride pour un modèle diesel d'occasion. La principale raison est financière. Dans un garage, sept véhicules vendus sur dix roulent au diesel, mais il n'y a pas que le prix d'achat qui est intéressant. Leur entretien est beaucoup moins contraignant que d'autres modèles. Depuis le début de l'année, la tendance d'achat s'est inversée. Les moteurs diesel consomment moins que les autres modèles, jusqu'à 25%, et ils sont aussi beaucoup plus robustes. Le carburant est moins cher que les autres, treize centimes d'économies non-négligeables pour le portefeuille des automobilistes. Par ailleurs, les véhicules diesel restent polluants. Les nombreuses incitations gouvernementales pour l'achat de voitures propres ne suffisent pas. "Bien sûr, c'est moins écologique, mais c'est beaucoup moins cher aujourd'hui. Acheter un véhicule électrique ça coûte extrêmement cher en neuf", confie Philippe Dutrieu. Dans l'Hexagone, plus d'un véhicule sur deux roule encore au diesel. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman