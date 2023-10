Le difficile retour des Français bloqués en Israël

Ils sont confinés dans leur hôtel. Ici, une dizaine de Français passent toute leur journée aux côtés d'autres touristes étrangers, mais aussi de réfugiés israéliens, évacués des kibboutz. Air France a annulé tous ses vols. José, Parisien, perd patience : "On est complètement bloqué. On est citoyen français, mais on a l'impression qu'on est complètement abandonné". En vacances, ils dormaient encore dans un kibboutz, proche de Gaza, trois jours avant l'attaque. Cette guide, elle, a organisé l'évacuation d'une quarantaine de touristes français mardi, via une compagnie israélienne, une opération complexe en temps de guerre. Elle partira ce mercredi après-midi avec la compagnie israélienne El Al. Prix d'un billet direct pour Paris et Marseille, 1000 à 1500 euros. Les Français sont en majorité des binationaux qui laissent leurs proches derrière eux. Près de 87 000 Franco-israéliens vivent en Israël. Jeudi, Air France effectuera un vol exceptionnel de 200 places, réservé aux mineurs isolés, aux femmes enceintes et aux personnes fragiles. Mais la compagnie suspend tous ses vols réguliers jusqu'à nouvel ordre. TF1 | Reportage B. Christal, A. Pocry, P. Lormant